فيديو أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تحضيرات عودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية، والتي أقيمت عصر اليوم الأربعاء 29 يوليو على ملعب الجيش ببرج العرب.

نُقلت مباراة “الزمالك وطلائع الجيش” على قناة القناة الرسمية لنادي الزمالك، كما تُنقل على قناة أون تايم سبورت.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتعتبر هذه المباراة الخامسة لفريق “الزمالك”، حيث واجه سموحة يوم 19 يوليو وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وفي يوم 23 يوليو واجه الفارس الأبيض نظيره “بيراميدز” على ملعب برج العرب، وخسر بهدف نظيف، كما لعب امام “وادي دجلة” يوم 26 يوليو وفاز عليه برباعية نظيفة، وانتصر أمس على فريق “طنطا” بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعادل الزمالك اليوم مع فريق “طلائع الجيش” بهدف لمثله، حيث تقدم فريق الطلائع بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب كريم طارق، وبعدها بدقيقة واحدة سجل “أحمد سيد زيزو” هدف التعادل للفارس الأبيض.

والتالي أهداف المباراة

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