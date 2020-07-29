الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش وديًا.. وسقوط ثلاثي الأبيض بإصابات عضلية

انتهى لقاء الزمالك مع نظيره طلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد.

وكان طلائع الجيش قد تقدم بهدف مبكر عن طريق كريم طارق بعد عرضية من محمد ناصف فشل دفاع الزمالك في التعامل معها في الدقيقة السادسة ليسددها الاخير قوية في الشباك معلنا تقدم الطلائع بهدف دون رد.

وجاء رد الزمالك سريعا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة بعد بينية رائعة من مصطفى محمد ليستقبلها زيزو داخل المنطقة خلف الدفاع ويسددها أرضية في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، وتألق عمار حمدي وكريم طارق لاعبي فريق الطلائع.

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وكان حكم اللقاء “محمد معروف” قد قام بطرد محمد أشرف “روقا” بعد تدخل عنيف على أسامة فيصل لاعب خط وسط فريق الزمالك.

وكانت ظاهرة المباراة، سقوط أكثر من لاعب في الزمالك بسبب الإصابات العضلية، حيث خرج مصطفى محمد وأحمد سيد “زيزو” وطارق حامد، حيث اشتكى الثلاثي من الإصابة وتم استبدالهم خلال سير اللقاء.

واستمر مدرب الزمالك” باتريس كارتيرون” بالدفع باللاعبين الشباب، خاصة الثنائي المميز حسام أشرف وأسامة فيصل.

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