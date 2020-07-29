رياضة | النجم الساحلي يُعلن موعد وصول لومير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يُعلن موعد وصول لومير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت نادي النجم الساحلي التونسي، عن موعد وصول مدربه الجديد، الفرنسي روجيه لومير لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال رضا شرف الدين رئيس النجم أن روجيه لومير سيصل إلى تونس بعد أسبوع بعد أن تم التوصل لاتفاق معه لتولي تدريب الفريق.

قال شرف الدين إن الاتفاق حاصل مع المدرب الفرنسي وإن موعد قدومه لتونس تأجل لأسبوع بسبب تعرضه لإصابة خفيفة أثناء ممارسته للرياضة.

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وأوضح رئيس النجم في تصريحه للموقع الألكتروني لإذاعة "جوهرة إف إم" التونسية الخاصة اليوم أن لومير على تواصل دائم مع إدارة الفريق وهو على إطلاع على أخبار النجم الساحلي.

وسيستلم المدرب الفرنسي المخضرم مهامه خلفا للمدرب الشاب قيس الزواغي الذي أقيل من منصبه فيمارس الماضي بعد وداع الفريق دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وسبق للومير صاحب الـ79 عامًا أن درب النجم بين عامي 2018 و2019 وقاده لإحراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال على حساب الهلال السعودي واحتلال المركز الثاني في الدوري التونسي.

وتستأنف مباريات الدوري التونسي فعالياتها بعد فترة توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، بدءا من يوم السبت المقبل حيث يلتقي النجم الساحلي، الذي يحتل المركز السادس في الترتيب بـ26 نقطة خارج قواعده فريق شبيبة القيروان، صاحب المركز الثاني عشر وفي رصيده 12 نقطة.