رياضة | الدوري الإيطالي - ميلان يسحق سامبدوريا بالأربعة.. وإيموبيلي يعزز صدارته لترتيب هدافي الكالتشيو

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيرونا على سبال 3 / صفر، ولاتسيو على ضيفه بريشيا 2 / صفر، وساسولو على ضيفه جنوه 5 / صفر، وليتشي على مضيفه أودينيزي 2 / 1.

بهذا الانتصار، حجز ميلان مقعده في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، حيث يتفوق بفارق 4 نقاط على نابولي، صاحب المركز السابع قبل مرحلة على نهاية الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة، بعد ضمان بقائه بالبطولة في وقت سابق، عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل مبكرا لميلان في الدقيقة الرابعة، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله التركي هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 54.

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وعاد إبراهيموفيتش للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث لميلان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58 من صناعة تشالهان أوجلو، ليرفع بذلك رصيده التهديفي في مسيرته مع الفريق إلى 51 هدفا ببطولة الدوري.

وسبق لإبراهيموفيتش تسجيل 42 هدفا مع ميلان في 61 مباراة بالدوري الإيطالي خلال مسيرته الأولى مع الفريق موسمي 2010 / 2011 و2011 / 2012، قبل أن يحرز تسعة أهداف معه منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقلص سامبدوريا الفارق، عقب تسجيل لاعبه النرويجي كريستوفر أسكيلدسن هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 87، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها زميله جونزالو ماروني في الدقيقة 78، لكن رافاييل لياو أحرز الهدف الرابع لميلان في الدقيقة 90.

ويتطلع ميلان حاليا لتخطي روما، صاحب المركز الخامس حاليا، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.