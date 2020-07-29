رياضة | فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعادة النظر في تقييم لاعبي الأحمر المعاريين خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار فايلر بإعادة تقييم جميع اللاعبين المعاريين، من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين لأثبات جدارتهم.

وكان فايلر قد اتخذ قرار سابق بعودة كل من محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق، إلا أنه تم تعليق هذا القرار وتم منح الفرصة للجميع من جديد.

ويمتلك الأهلى العديد من اللاعبين المعاريين مثل، صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم في سموحة، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار في الجونة، وحسين السيد مارسيلو والذي يلعب في صفوف الصفاقسى التونسي، ومحمد شريف في إنبي، وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء والمتواجدين في صفوف طلائع الجيش.