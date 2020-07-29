رياضة | تشافي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تشافي يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري عن تعافيه من الإصابة من فيروس كورونا.

وقام تشافي بنشر صور خاصة مع أطفاله مرفقة برسالة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قائلا: ‘‘شكرًا جزيلاً على جميع رسائل الدعم والمودة التي تلقيتها خلال هذه الأيام، أريد أن أشارككم أنني تعافيت وعدت إلى المنزل مع عائلتي وفريق السد‘‘.

وأصيب تشافي بفيروس كورونا يوم السبت الماضي، وهو اليوم الذي لعب فيه السد ضد الخور في دوري نجوم قطر، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 في غياب تشافي الذي تم عزله في منزله.

وارتبط تشافي بتدريب برشلونة وخلاقة كيكي سيتين، لكن لاعب البارسا السابق يود اتخاذ هذه الخطوة في مناخ مناسب.