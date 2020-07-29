رياضة | إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الدولي المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بإطلالة جديدة قبل عيد الأضحى المبارك، مساء اليوم الأربعاء.

ونشر محمد صلاح صورا له عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة شعر جديدة.

Advertisements

وأثارت إطلالة الملك المصري الجديدة، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم تداولها بشكل كبير.

وينتظر المسلمون حول العالم الاحتفال بوقفة عرفات غدا الخميس، وعيد الأضحى بعد غد الجمعة.

وكان توج محمد صلاح مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد99 نقطة، فيما تواجد الملك المصري في المركز الخامس بجدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 19 هدف.