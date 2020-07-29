رياضة | نجم مانشستر سيتي: قادرون على تعويض غياب أجويرو أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي: قادرون على تعويض غياب أجويرو أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه قادر على تعويض غياب مهاجمه الأرجنيتني سيرجو أجويرو، أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين بإياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الأربعاء: "بالتأكيد أمر مخيب للآمال ألا يتواجد سيرخيو معنا".

وأضاف: "نتمنى له الشفاء السريع وأن يكون معنا في أقرب وقت ممكن، لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

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وتابع جوندوجان : "علينا أن نتعامل مع الإصابات، مثلما فعلنا هذا الموسم في غياب أيمريك لابورت، يجب علينا أن نفعل نفس الشئ في موقف أجويرو، أنا متأكد أنه يمكننا فعل ذلك".

واختتم اللاعب الألماني تصريحاته قائلا: "أنا متأكد أننا سنتمكن من التعامل مع الأمر، لكننا بالطبع سنفتقده".

ويواجه مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل، حيث فاز الفريق الإنجليزي ذهابا في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 2 / 1 .