رياضة | الزمالك يدخل معسكرًا جديدًا ببرج العرب.. ويكتفي بالوديات الخمس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يدخل معسكرًا جديدًا ببرج العرب.. ويكتفي بالوديات الخمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارا من يوم السبت المقبل وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

كان الزمالك قد واجه طلائع الجيش وديا اليوم ببرج العرب وتعادلا بهدف لكل منهما في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، اكتفى باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.