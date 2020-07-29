رياضة | كيكي سيتين يستعين برديف برشلونة قبل مواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يستعين برديف برشلونة قبل مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات برشلونة، اليوم الأربعاء، مشاركة 5 لاعبين من الرديف، في إطارة استعدادات الفريق الكتالوني لمواجهة نابولي الغيطالي في الثامن من أغسطس المقبل، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.,

وتدرب في جلسة اليوم، كل من كوينكا ومينجيزا وجاندرو ومونشو وكونراد، لينضموا بذلك إلى ريكي بويج وأنسو فاتي اللذين كانا قد انضما بالفعل للفريق الأول.

وفي المقابل، لم يشارك مورير بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات مرة أخرى في جلسة مسائية الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.