رياضة | بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن رينيه فايلر المدير الفني طلب مرة آخرى التعاقد مع النيجيري بليسينج ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري.

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" فايلر طلب ضم إليكي، بعد اقتراب جاكسون موليكا من الانضمام لنادي ليل الفرنسي".

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وأضاف:" سبق وطلب فايلر ضم إيليكي في يناير الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل وتوجه الأهلي لضم آليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي".

وأكد الصقر:" لجنة التخطيط رفضت طلب فايلر وتحفظت على ضم إيليكي بسبب غياب اللاعب عن المشاركة مع ناديه ودخول في بعض الأزمات مع الأجهزة الفنية في الفترة السابقة".

وأتم: "فايلر أكد للجنة التخطيط أكد انه متمسك بضم إيليكي لو فشل ضم موليكا، خصوصا وانه يعرف اللاعب جيدا وقادر على التعامل معه لأنه سبق وأشرف على تدريبه".