رياضة | تفاصيل جلسة فايلر مع عبد الحفيظ في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر مع عبد الحفيظ في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص السويسري على مناقشة عدة أمور مع مدير الكرة، تخص المران واللاعبين والبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الأهلي الودية.