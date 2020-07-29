رياضة | تفاصيل جلسة فايلر مع عبد الحفيظ في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر مع عبد الحفيظ في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص السويسري على مناقشة عدة أمور مع مدير الكرة، تخص المران واللاعبين والبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الأهلي الودية.