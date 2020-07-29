رياضة | هل تقترب البحرين من منافسة قطر في الدوري الفرنسي ؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هل تقترب البحرين من منافسة قطر في الدوري الفرنسي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مملكة البحرين استحوذت على حصة بنسبة 20 في المائة وأصبحت راعية رئيسية لباريس إف سي وهو أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا.

وقال النادي في بيان رسمي له عبر شبكة الإنترنت:"يسرّ مسئولو ومساهمو باريس إف سي أن يعلنوا عن وصول تعزيز جديد هو مملكة البحرين, تحققت العملية من خلال زيادة رأس المال لتعزيز حقوق المساهمين، مما يسمح للصندوق السيادي بالاستحواذ على 20% من الشركة".

وأضاف النادي في بيانه: "بيار فيراتشي سيبقى المالك الرئيسي للنادي بحصة 77% ".

واختتم النادي بيانه قائلًا: "الطموح الرياضي للفريق الأول هو بلوغ الدرجة الأولى في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتطوير فريقه النسائي إلى أعلى مستوى في بطولة الدرجة الأولى".