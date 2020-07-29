رياضة | المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مع فريق النادي الإسماعيلي 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم بملعب فندق ميركيور في ختام المعسكر المغلق لفريق المقاصة بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال مشواره في الدوري.
افتتح المقاصة التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 22 من ركلة جزاء سددها صلاح أمين، وتعادل محمد هاشم للإسماعيلي في الدقيقة 66.
وبدأ المقاصة اللقاء بتشكيل ضم كل من:
الحارس أحمد عادل وعاصم سعيد وأحمد مودي وعصام صبحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح أمين.
وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال منافسات الدوري.
ومن المقرر أن يستأنف المقاصة مبارياته الرسمية في الدوري بمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس المقبل باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للبطولة.