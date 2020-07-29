رياضة | المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مع فريق النادي الإسماعيلي 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم بملعب فندق ميركيور في ختام المعسكر المغلق لفريق المقاصة بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال مشواره في الدوري.

افتتح المقاصة التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 22 من ركلة جزاء سددها صلاح أمين، وتعادل محمد هاشم للإسماعيلي في الدقيقة 66.

وبدأ المقاصة اللقاء بتشكيل ضم كل من:

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الحارس أحمد عادل وعاصم سعيد وأحمد مودي وعصام صبحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح أمين.

وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يستأنف المقاصة مبارياته الرسمية في الدوري بمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس المقبل باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للبطولة.