رياضة | لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي حسم موقفه بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن لاوتارو أبلغ برشلونة الإسباني بأنه لن يجدد عقده مع إنتر ميلان وأنه سينتظر حتى عام 2021 للقدوم إذا اضطر لذلك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان يرغب بشدة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الصيف الحالي ولكن قد يقبل فكرة تأجيل الصفقة إلى الصيف المقبل خاصة بعد الأضرار المالية التي لحقت بالنادي الكتالوني بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فرصة إنتقال لاوتارو إلى برشلونة في الصيف الحالي تبقى قائمة في حالة موافقة إنتر ميلان على عقد صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.