رياضة | عاجل - الكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، اليوم، كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل. وأكد الدكتور أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة في مباراة الجونة الودية مساء أمس، وغادر الملعب على أثرها.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.