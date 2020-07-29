رياضة | تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الأهلي في بداية المران

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الأهلي في بداية المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات تدريب بدنية واستشفائية مع بداية مران الفريق الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وقاد توماس بينيكل، مدرب الأحمال، لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية والاستشفائية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة، وفقرات جري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الأهلي الودية.