رياضة | تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الأهلي في بداية المران

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الأهلي في بداية المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات تدريب بدنية واستشفائية مع بداية مران الفريق الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد توماس بينيكل، مدرب الأحمال، لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية والاستشفائية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة، وفقرات جري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الأهلي الودية.