اخبار الرياضه

بنزيما يفصح عن أفضل مراوغ وأقوى مدافع واجهه في حياته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع بنزيما يفصح عن أفضل مراوغ وأقوى مدافع واجهه في حياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مهاجم الفرنسي كريم بنزيما

أفصح مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، عن العديد من الأمور المثيرة المرتبطة بمسيرته الكروية، منها سؤال حول أفضل اللاعبين وأقوى مدافع واجهه.

وردا على سؤال حول أفضل لاعب زامله، قال بنزيما: "الأمر معقد، لقد لعبت بجوار لاعبين أمثال ، وكاكا، وراؤول غونزاليس، وسيرجيو راموس، لا يمكنني اختيار لاعب معين".

وفيما يتعلق بأفضل مدافع واجهه خلال مسيرته، أوضح بنزيمة  "في الحقيقة هناك لاعبان، راموس وفاران، عندما أواجههما في كل جلسة تدريبية".

وعن أفضل لقب، اعتبر بنزيما أن "دوري ابطال أوروبا أفضل من كأس العالم".

Advertisements

وبرأيه فإن تشكيلة صحيفة "آس" الإسبانية هي المقياس لاختيار أفضل 11 لاعب في العالم.

وعن اللاعبين الذين كان يرغب في اللعب بجوارهم، أشار بنزيما إلى سهولة الامر "الأمر سهل، زين الدين زيدان، ورونالدو البرازيلي".

وأجاب اللاعب الفرنسي عن سؤال حول أفضل 5 لاعبين يجيدون المراوغات في العالم، بالقول: "، ويمكننا التوقف عن العد بعده".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنزيما يفصح عن أفضل مراوغ وأقوى مدافع واجهه في حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا