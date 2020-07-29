بنزيما يفصح عن أفضل مراوغ وأقوى مدافع واجهه في حياته

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أفصح مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، عن العديد من الأمور المثيرة المرتبطة بمسيرته الكروية، منها سؤال حول أفضل اللاعبين وأقوى مدافع واجهه.
وردا على سؤال حول أفضل لاعب زامله، قال بنزيما: "الأمر معقد، لقد لعبت بجوار لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، وكاكا، وراؤول غونزاليس، وسيرجيو راموس، لا يمكنني اختيار لاعب معين".
وفيما يتعلق بأفضل مدافع واجهه خلال مسيرته، أوضح بنزيمة "في الحقيقة هناك لاعبان، راموس وفاران، عندما أواجههما في كل جلسة تدريبية".
وعن أفضل لقب، اعتبر بنزيما أن "دوري ابطال أوروبا أفضل من كأس العالم".
وبرأيه فإن تشكيلة صحيفة "آس" الإسبانية هي المقياس لاختيار أفضل 11 لاعب في العالم.
وعن اللاعبين الذين كان يرغب في اللعب بجوارهم، أشار بنزيما إلى سهولة الامر "الأمر سهل، زين الدين زيدان، ورونالدو البرازيلي".
وأجاب اللاعب الفرنسي عن سؤال حول أفضل 5 لاعبين يجيدون المراوغات في العالم، بالقول: "نيمار، ويمكننا التوقف عن العد بعده".
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