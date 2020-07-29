شكرا لقرائتكم خبر عن الجباس: هدف بيراميدز الفوز بالمباريات الأربع في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد دودو الجباس، مهاجم نادي بيراميدز باستعدادات فريق الكرة لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، موضحا أن الكل جاهز ولديه رغبة في عودة الحياة وكرة القدم مرة أخرى، مشيرا إلى أن فترة الإعداد كانت رائعة بعد معسكري القاهرة وبرج العرب وخوض مباريات قوية أمام المقاصة والزمالك والمصري، أظهر فيها الفريق مدى قوته وإمكانياته الفنية والبدنية وجاهزية جميع لاعبيه للدوري وكأس الكونفيدرالية.

أوضح الجباس، صاحب هدف فوز بيراميدز على المصري، في وديته بملعب برج العرب الفرعي، أن الفريق كان يحافظ على لياقته بتوجيهات المعد البدني والجهاز الفني، وهو نفسه استغل فترة تواجده في بلجيكا أثناء العزل وتوقف الدوري وخاض تدريبات فردية ورفع من لياقته البدنية وهو ما ساعده على العودة سريعا مع وديات بيراميدز.

أضاف المهاجم بأن المباريات الودية لبيراميدز جميعها كانت قوية والفريق أظهر صورة رائعة وارتفعت اللياقة البدنية بشكل واضح ومع استمرار الإعداد وأول لقاء رسمي في الدوري أمام طنطا يوم ١٠ أغسطس ستصل لياقة اللاعبين لأعلى درجة، موضحا أن الفريق أمامه ٤ مباريات في أغسطس ٣ منها بملعب الدفاع، بجانب لقاء سموحة بالإسكندرية الهدف الوحيد منها هو الفوز بها جميعا وحصد ١٢ نقطة خلال شهر واحد تضع الفريق في مكانه الطبيعي بجدول ترتيب الدوري، كاشفا عن أن هدفي بيراميدز الأساسيين هما محاولة المنافسة على لقب الدوري أو إنهاء البطولة في الوصافة على أقل تقدير، بجانب التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية.

الجباس شدد على أن ميزة بيراميدز الأساسية تتمثل في امتلاك الفريق لمجموعة رائعة من النجوم الكبار في مختلف المراكز ومع ضغط المباريات في الدوري وكأس الكونفدرالية بإمكان النادي استغلال ميزته بجودة الأساسي والبديل والدفع بكل العناصر التي ظهرت جاهزيتها في الوديات الأخيرة ولديها حماس لاستئناف المسابقة المحلية والمنافسة الأفريقية مجددا.

وحول لعب المواجهات النهائية بكأس الكونفيدرالية في المغرب، أوضح الجباس رغم أن خوض لقاء وحيد بنصف النهائي أمام حوريا كوناكري يعتبر مغامرة، إلا أنها أفضل من السفر لأفريقيا والتعرض للإجهاد ولعب مباراتين ذهابا وعودة، طالما أن النهائي مقرر له المغرب، كما أن لعب النهائي بالرباط أمام فريق مغربي لن يكون أزمة مطلقا لأن بيراميدز يبحث عن البطولة وقادر على مواجهة أي فريق وتحت أي ظرف ومن الجيد لعب النهائي بملعب جيد مثل مولاي عبدالله وفي ظروف مناسبة وبيراميدز يمتلك الخبرات لهذه المواجهات بدليل أنه لم يخسر خارج ملعبه طوال البطولة وأمام جماهير المنافسين، وبمقدوره تكرار الأمر بالنهائي والفوز في المغرب والعودة بلقب الكونفيدرالية الغالي.

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