شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد لائحة جديدة لتحفيز لاعبيه للفوز بالبطولة العربية.. و«جوميز» ينزل بالأحمال التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الإسماعيلى، على تحديد لائحة خاصة للفريق للبطولة العربية.

وينتظر أن يعرض جوميز لائحة البطولة على مجلس الإدارة، لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.

ويسعى جوميز لتحفيز لاعبيه للفوز بالبطولة العربية، وتحقيق حلم جماهير الإسماعيلى بحصد اللقب.

يأتى هذا فى الوقت الذى اشتكى فيه لاعبو الفريق من حالة الإرهاق، بسبب المجهود الذى بذلوه بالمران على فترتين خلال الفترة المنقضية.

ويواجه الإسماعيلى، المقاصة، ودياً للمرة الثانية، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى خلال أغسطس المقبل. وقرر الجهاز الفنى، بقيادة جوميز، تخفيف الأحمال على اللاعبين، عقب ودية المقاصة، والاكتفاء بالمران مرة واحدة لتفادى تعرض اللاعبين لإصابة قد تبعدهم عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

فيما منح جوميز إجازة للثنائى، أحمد مدبولى، ومحمد الضرف، بسبب انشغالهما بأداء امتحانات نهاية العام، وحدد المدير الفنى برنامجاً تدريبياً خاصاً ليؤديه الثنائى فى منزليهما خلال فترة الامتحانات، للحفاظ على اللياقة البدنية لهما خلال تلك الفترة، وليكونا جاهزين للمشاركة فى المباريات عند الانتظام فى التدريبات الجماعية.

وينتظر أن يدفع جوميز بمجموعة من الناشئين، من أجل إكسابهم المزيد من الخبرة، تحسباً الاعتماد على أى منهم خلال الفترة المقبلة، سواء فى مباريات الدورى، أو مباريات البطولة العربية.

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وحرص المدير الفنى على عقد جلسة مع لاعبيه أشاد خلالها بالمستوى الذى وصلوا إليه خلال الفترة الأخيرة، والتزامهم بتنفيذ التعليمات الفنية.