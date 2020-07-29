شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: قرار إنهاء رحلتي مع الأهلي كان صعبًا عليّ وعلى والدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي، أن قرار رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، صعب جداً.

كان شريف إكرامي قد أعلن الرحيل عن الأهلي آخر الموسم الجاري، لرغبته في المشاركة بصفة أساسية، ووافقت إدارة المارد الأحمر على قراره.. طالع التفاصيل من هنا.

وقال إكرامي خلال تصريحات لقناة الأهلي: «قرار إنهاء رحلتي في النادي الأهلي كان صعبًا عليّ وعلى والدي بالتأكيد».

وأضاف: «لكني كنت منتظر التوقيت المناسب والناس قابلت قراري بمنتهى الاحترام».

وأكمل: «جماهير الأهلي هي السند، ولكم تأثير كبير جدًا على النادي وتساهمون في نجاحه».

وأتم موجهاً رسالة للجماهير: «أتمنى أن تظلوا على ذلك، لأن الأهلي قدره أنه يدخل في تحديات كثيرة، وأرجوا ألا تستمعوا لأي أحد يريد تدمير القلعة الحمراء، وهذا نداء مني أتمنى أن يصل للجميع».

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