شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذ طبيب ريال مدريد الفريق من كارثة كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، إن إصابة ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد، بفيروس كورونا، جعلت النادي الملكي يرفع حالة الطوارئ، خاصة وأن الفريق يستعد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير إن أطباء ريال مدريد علموا أن ماريانو أصيب بالفيروس أثناء قضائه للإجازة في منطقة مليئة بالعدوى في كتالونيا، وتم وضع قواعد صارمة في ريال مدريد، من أجل تجنب إصابة أي لاعب آخر بالفيروس، لأن ذلك يعني غيابه عن مباراة مانشستر سيتي.

وأوضح التقرير أن الطبيب نيكو ميهيتش، كان صاحب فكرة أن يخضع اللاعبون لاختبارات كورونا في منازلهم عقب الإجازة، حتى لا تنتشر العدوى في حالة إصابة أي لاعب، وهو القرار الذي أنقذ ريال مدريد.

ومنع أطباء ريال مدريد اللاعبين من الاتصال بأي شخص خارج منازلهم لتجنب الإصابة بكورونا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيخضع اللاعبون لاختبارات كورونا جديدة، قبل مباراة مانشستر سيتي، كما أنهم سيغادرون صوب إنجلترا في نفس يوم اللقاء.

Advertisements