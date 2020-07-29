شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهاجم البرازيلي شارليز دياز يرحل عن إيبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 سيرحل المهاجم البرازيلي شارليز دياز عن صفوف إيبار بعدما قضى في صفوفه 3 أعوام. ولم يجدد النادي عقد المهاجم البرازيلي والذي انتهى مع ختام الليغا، بعدما سجل 6 أهداف معه هذا الموسم. وخاض شارليز دياز، اللاعب السابق لملقا وسيلتا فيغو، إجمالي 100 مباراة مع إيبار (94 في الليغا و6 في الكأس) سجل خلالها 32 هدفاً. كما يستبعد النادي اللجوء لخيار الشراء في عقد الأوروغوياني سباستيان كريستوفورو، ليتبقى فقط تجديد عقد لاعب الوسط بدرو ليون.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المهاجم البرازيلي شارليز دياز يرحل عن إيبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.