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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يستعين بـ5 لاعبين من الرديف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
شارك خمسة لاعبين من رديف برشلونة في مران الفريق الأول تحت إمرة كيكي سيتيين يوم الأربعاء استعدادا لعودة منافسات دوري الأبطال الأوروبي، حيث يواجه البرسا في الثامن من أغسطس/آب القادم، فريق نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16. وتدرب في جلسة اليوم، كل من كوينكا ومينجيزا وجاندرو ومونشو وكونراد، لينضموا بذلك إلى ريكي بويج وأنسو فاتي اللذين كانا قد انضما بالفعل للفريق الأول. وفي المقابل، لم يشارك مورير بسبب إصابة في الفخذ الأيمن. ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات مرة أخرى في جلسة مسائية الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي. وكان برشلونة قد تعادل بهدف لمثله في مباراة ذهاب ثمن النهائي على ملعب سان باولو.
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