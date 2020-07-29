شكرا لقرائتكم قناة الأهلي تكشف عن جلسة بين فايلر وصالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت قناة الأهلي وجود جلسة خاصة بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر ولاعب الفريق صالح جمعة.

وكشفت القناة عن وجود جلسة بين المدرب واللاعب من أجل فتح صفحة جديدة ومشاركة اللاعب خلال الفترة القادمة.

واستبعد المدير الفني صالح جمعة من مباراتي الفريق الوديتين امام سموحة والجونة اللتين فاز بهما النادي الأهلي، وذلك في اطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري ومباراتي نصف نهائي بطولة أفريقيا امام الوداد المغربي.

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وأشاد فايلر بالمجهود الذي يبذله صالح جمعة في التدريبات، مؤكدا أنها بداية جيدة للغاية وعليه الاستمرار بنفس الطريقة إذا كانت لديه الرغبة في المشاركة مع الفريق.

وينفذ صالح جمعة في الوقت الحالي برنامجا تدريبيا، يتضمن الارتقاء بمعدلات اللياقه البدنيه ورفع كفاءة عضلات الجسم بالاضافة الي إنقاص الوزن.