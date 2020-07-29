شكرا لقرائتكم كارتيرون يكتفي بوديات الزمالك الخمس قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وواجه الزمالك كلا من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية بالتعادل بهدف لكل فريق، والتي أقيمت علي استاد برج العرب في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، احرز كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في مرمي الزمالك في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وبعد هدف الطلائع بدقيقة احرز احمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 7 بعدما تسلم بينية من مصطفي محمد داخل منطقة الجزاء ويضعها علي يسار محمد بسام معلنا تعادل الفريقين بعد مرور 7 دقائق.

وشهدت المباراة تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد، وكان الزمالك هو الأكثر سيطرة وخطورة طوال احداث الشوط الأول.

كما شهد الشوط الثاني احتساب ركلة جزاء لصالح فريق طلائع الجيش ولكن تم الغائها بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو " فار " ، كما تعرض اشرف روقا لاعب طلائع الجيش للطرد بعد نزوله كبديل بـ 6 دقائق فقط.