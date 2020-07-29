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كتب: ضياء السقا
فاجىء النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عشاقه بـ"نيولوك" جديد، قام خلاله بقص شعره.
وظهر صلاح في أحدث إطلالاته الذي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور" إنستجرام"، حيث قص شعره لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث عُرف نجم ليفربول بتركه لشعره طيلة مسيرته الاحترافية في روما وفيورنتينا وليفربول.
وأثار نيولوك صلاح، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تعود الجماهير على ظهوره بشعر قصير.
وتوج محمد صلاح بلقب بطولة الدوري الإنجليزي مؤخرًا مع فريقه ليفربول، وذلك للمرة التاسعة عشر في تاريخهم، والأولى منذ 30 عامًا بمسماها الجديد " بريميرليج".
وسجل محمد صلاح 19 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي مع ليفربول موسم 2019-2020، وصنع 10 أهداف، وهو ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر نيولوك جديد لصلاح يثير سخرية مواقع التواصل.. لأول مرة نجم ليفربول يحلق شعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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