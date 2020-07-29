شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يحذر لاعبي حرس الحدود من زيادة الوزن والاختلاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود لاعبى الفريق من زيادة الوزن خلال إجازة عيد الأضحى وتناول الأغذية بشكل دسم وهذا يؤثر على اللياقة البدنية قبل استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر لها 6 أغسطس المقبل.

وطالب المدير الفنى اللاعبين بعدم الاختلاط والتواجد فى المنزل لأطول وقت ممكن وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

ويلاقى حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب استاد السويس ويحتل الحرس المركز الثانى العشر بجدول ترتيب بطولة برصيد 19 نقطة.

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وحقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ونجح الغانى نانا مهاجم فريق حرس الحدود في أحراز هدفى اللقاء بالدقيقة 28 و32 من عمر الشوط الثانى وتعد مباراة الاتحاد السكندرى اليوم التجربة الثانية للفريق ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالإسكندرية.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الأخضر.