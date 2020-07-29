شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كهربا يسجل هدفًا فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق الأهلى صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب أحراز هدف خلال مران الفريق الأحمر اليوم المقام على ملعب مختار التتش ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

يخوض لاعبو النادي الأهلي تدريبات قوية بشكل يومي استعدادًا لعودة النشاط الرياضي في مصر ونهائيات البطولة الأفريقية، ويشارك النادي الأهلي بشكل يومي فيديوهات وصور من تدريبات لاعبية لتحفيزهم للعودة بقوة إلى الدوري الممتاز، ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء فيديو لتدريبات اللاعبين من ملعب التتش، اليوم، وعلق قائلا: "لا وقت للراحة فريقنا يخوض مرانه اليوم بملعب التتش".

وحقق فريق الأهلي عدة مكاسب من وراء وديتي سموحة والجونة اللتين خاضهما يوم الجمعة الماضي ثم أمس الثلاثاء، باستاد مختار التتش استعدادًا للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا، وفاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة ثم فاز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليخرج المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدة مكاسب فنية قبل عودة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهل الأهلي المسابقة المحلية بمواجهة إنبي يوم 9 الشهر ذاته، كما يستعد الأهلي لمباراتي الوداد المغربي في نصفي نهائي دوري أبطال أفريقيا أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين.

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