شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشارك فيديو لتدريبات لاعبيه من التتش: لا وقت للراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض لاعبو النادي الأهلي تدريبات قوية بشكل يومي استعدادا لعودة النشاط الرياضي في مصر ونهائيات البطولة الافريقية، ويشارك النادي الأهلي بشكل يومي فيديوهات وصور من تدريبات لاعبيه لتحفيزهم للعودة بقوة إلى الدوري الممتاز، ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء فيديو لتدريبات اللاعبين من ملعب التتش، اليوم، وعلق قائلا: "لا وقت للراحة فريقنا يخوض مرانه اليوم بملعب التتش".

وحقق فريق الأهلي عدة مكاسب من وراء وديتي سموحة والجونة اللتين خاضهما يوم الجمعة الماضي ثم أمس الثلاثاء، باستاد مختار التتش استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً ، وفاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة ثم فاز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليخرج المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدة مكاسب فنية قبل عودة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهل الأهلي المسابقة المحلية بمواجهة إنبي يوم 9 الشهر ذاته، كما يستعد الأهلي لمباراتي الوداد المغربي في نصفي نهائي دوري أبطال أفريقيا أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين.

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جانب من تدريبات الفريق

ويرى الجهاز الفني بقيادة فايلر أن الأهلي استفاد كثيراً من وديتي سموحة سواء من خلال الدفع بالثنائي الناشئ عربي بدر لاعب خط الوسط والظهير الأيسر محمد شكري بجانب الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية والفنية وظهور جميع نجوم الأهلي بمستوى جيد وهو في نتيجة المباراتين واللعب الجماعي وتنفيذ خطط الجهاز الفني.

ومن مكاسب الوديتين أيضاً بالنسبة للأهلي "الغزارة الهجومية" في الاهلي سجل 9 أهداف في مباراتين حملت توقيع محمود كهربا "هدفين" ومروان محسن وأجاي في ودية سموحة ثم قفشة "هدفين" وهدفاً لكلاً من، وليد سليمان وبادجي وياسر إبراهيم في ودية الجونة.

وتُعد مكاسب الأهلي من الوديتين كثيرة على الصعيد الفني لكن هناك خسائر قد تكون أقل وتتمثل في إصابة ياسر إبراهيم في ودية الجونة بجذع في الكاحل وسيغيب بسببها عن الملاعب ما يقرب من شهراً كما أن الفريق إستقبل هدفين من الجونة ومن الخسائر التى يراها البعض أيضاً عدم منح الفرصة لجميع اللاعبين وتحديداً صالح جمعة الذى إلتزم في الفترة الماضية وظن الكثيرون أن فايلر سيمنحه فرصة المشاركة في المباراتين غير أن المدرب السويسري لم يفعل ذلك لقناعته بأن اللاعب ما زال يحتاج مزيداً من الاجتهاد والتركيز في الملعب.