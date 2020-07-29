شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا جديدًا ببرج العرب السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من يوم السبت المقبل وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

من ناحية أخرى اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وواجه الزمالك كل من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرًا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية بالتعادل بهدف لكل فريق، والتي أقيمت علي استاد برج العرب في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، أحرز كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وبعد هدف الطلائع بدقيقة أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 7 بعدما تسلم بينية من مصطفي محمد داخل منطقة الجزاء ويضعها علي يسار محمد بسام معلنا تعادل الفريقين بعد مرور 7 دقائق.

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وشهدت المباراة تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك وأحمد سيد زيزو ومصطفي محمد، وكان الزمالك هو الأكثر سيطرة وخطورة طوال أحداث الشوط الأول.

كما شهد الشوط الثاني احتساب ركلة جزاء لصالح فريق طلائع الجيش ولكن تم الغائها بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو "فار"، كما تعرض أشرف روقا لاعب طلائع الجيش للطرد بعد نزوله كبديل بـ 6 دقائق فقط.