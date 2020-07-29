شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" عن استعداد الأهلي والزمالك لاستئناف الدوري: "عودة إلى العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع استعدادات رباعي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنهائية البطولة القارية، وأثنى على استعدادات الزمالك والأهلي بخوض المباريات الودية لاستئناف الدوري، كما الرجاء والوداد بعد استأنفهم منافسات دوري المحترفين، ونشر "كاف" صورًا لاستعدادات الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والوداد والرجاء وعلق قائلا: "عودة إلى العمل. جولة من المباريات الودية للأهلي والزمالك. الرجاء والوداد يستأنفان منافسات دوري المحترفين".

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي، إقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي، بنظام الذهاب والإياب، واستقر الاتحاد الأفريقي "كاف" على إقامة مباراتي الذهاب في يومي 25 سبتمبر و26 سبتمبر في الدار البيضاء، على أن تقام مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ويعود تحديد الموعد كذلك لتفضيلات الأهلي والزمالك.



استعدادات الاهلى والزمالك لعودة الدورى

كما وضع "كاف" عدة خيارات حول مكان المباراة النهائية للبطولة والتى تقام أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر، على ضوء نتائج مباريات الدور نصف النهائى.

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ففى حالة تأهل الأهلي والزمالك، تقام المباراة في القاهرة، أما تأهل الوداد والرجاء، يعنى إقامتها في الدار البيضاء، لكن فى حالة صعود فريقين من مصر والمغرب، فسيقام النهائي في ملعب محايد.

في الوقت نفسه، فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باب التقديم للملاعب الراغبة في استضافة النهائي المحايد حال حدوثه بدءًا من اليوم، وحتى 10 أغسطس.

كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباريات بطولة الكونفدرالية في المغرب، على أن تقام مباريات نصف النهائي بنفس النظام الذي تم الاستقرار عليه وهو مباراة واحدة وليس الذهاب والإياب مثل دوري أبطال أفريقيا.

وحدد كاف يوم 22 من شهر سبتمبر موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.