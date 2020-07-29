شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: عقوبة كهربا كانت وفقا للوائح.. والأهلى لم يتظلم لتخفيفها مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، كانت وفقا للائحة لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى، وهى عقوبة سليمة من الناحية القانونية، وليس معنى أنه تم تخفيفها بمعرفة لجنة التظلمات أنها ليس قانونية أو تخالف اللوائح.

وقال الشوربجى، لـ"الخليج 365"، إن سبب تخفيف عقوبة كهربا وكذلك إمام عاشور لاعب الزمالك من الإيقاف لنهاية الموسم إلى الإيقاف 10 مباريات فقط سببه غموض مصير الموسم الحالى بعد جائحة كورونا، لأنه فى حالة إلغاء الدورى سيتم إسقاط العقوبة واعتبارها كأن لم تكن، أما بعد تخفيفها أصبحت تابعة للاعب فى أى وقت سواء تم إلغاء الموسم الحالى أم لا.

وتابع الشوربجى أنه يحق للأهلى واللاعب تقديم التماس جديد لتخفيف عقوبة كهربا مجددا، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، كما أن الأمر متعلق بتقديم دلائل جديدة للجنة كى يتم تخفيف العقوبة مجددا والا سيتم رفض الالتماس.

ويبحث مسئولو النادى الأهلي عن أدلة تبرئة جديدة تمهيدًا لإرسال التماس للجنة التظلمات باتحاد الكرة لطلب تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الفريق، والذى تعرض للإيقاف لمدة 10 مباريات مر منهم مباراتين فقط، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، والذى أقيم فى الإمارات مؤخرًا وحسمه الفريق الأبيض لصالحه بضربات الترجيح.