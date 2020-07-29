شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف الحالة الطبية لـ حامد وزيزو ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ومصطفى محمد لاعبو الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية.

أضاف أسامة أن الثلاثي شعروا بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة اليوم الودية للفريق أمام طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروجهم للاطمئنان عليهم .

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن الفريق سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المعسكر المغلق المقررة إقامته اعتبارا من يوم السبت المقبل ببرج العرب في الإسكندرية.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من يوم السبت المقبل وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

Advertisements

كان الزمالك قد واجه طلائع الجيش وديًا اليوم ببرج العرب وتعادلا بهدف لكل منهما في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

كما اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وواجه الزمالك كلا من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرًا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.