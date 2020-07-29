شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل لا شىء وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين فريق بيراميدز ونظيره المصري بتقدم الأول بهدف دون رد سجله دودو الجباس من ضربة جزاء في الدقيقة 20، في المباراة الودية الأولى بملعب برج العرب الفرعي، وذلك فى ختام معسكر برج العرب المقام حاليًا.

تأتي المباراة فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدورى والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدورى، فيما يواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس.

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح

خط الدفاع: محمد عبد الفتاح – إبراهيم الغنام – أحمد يوسف – محمد عبد السلام

خط الوسط: عبد الناصر دى ماريا – سعيدو سيمبوريه – عبد الرحمن زين – حجاج عويس

خط الهجوم: محمد شيكا – محمد الجمل

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وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق ، وخط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني ،وخط الهجوم : محمد الجباس .

وكان بيراميدز خاض أو مباراة ودية بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام مصر المقاصة يوم الخميس الماضى، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدار اللقاء طاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، وعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله.

ثم واجه بيراميدز فريق الزمالك فى الودية الثانية والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء.