شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يفتح اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة أتوبيس الزمالك قبل القمة؟.. الشوربجى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على الانتقادات التى طالته بعد اعتماد نتيجة مباراة القمة الأخيرة فى الدورى بين الأهلى والزمالك لصالح الفريق الأحمر رغم عدم إقامة المباراة بسبب الظروف المناخية الصعبة، وقال الشوربجى إن المنتقدين للقرار يطالبونه بالتحقيق فى واقعة عدم وصول أتوبيس الزمالك قبل إصدار القرار وأنه لا يمكن أن يصدر القرار قبل التحقيق واستدعاء مسئولى الزمالك والاستماع لأقوالهم.

وقال الشوربجى لـ"الخليج 365"، إنه لم يفتح التحقيق فى الواقعة لأن التقارير الأمنية التى وصلته أكدت أنه كان بمقدور أتوبيس الزمالك الوصول لملعب المباراة وأن الظروف المناخية لم تمنع إقامة اللقاء، كما أن الحكم قرر تأجيل المباراة لمدة ساعة حتى يصل أتوبيس الزمالك وهو ما لم يحدث بينما وصل أتوبيس الأهلى وكذلك سيارة الحكام الأجانب.

وتابع أنه لا يشترط فتح التحقيق واستدعاء مسئولى وأطراف أى نزاع قبل اتخاذ القرار طالما أن التقارير كافية.

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فى شأن مختلف، يفقد فريق الأهلي جهود مدافعه ياسر إبراهيم عدة مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 من الشهر نفسه، بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، ويأتي غياب ياسر إبراهيم للإصابة التى تعرض لها اللاعب بجذع في كاحل القدم خلال ودية الجونة التى أقيمت أمس الثلاثاء، باستاد مختار التتش بالجزيرة، وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفًا من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة الذى اكتفى بتسجيل هدفين فى مرمى المارد الأحمر.

وتشير الدلائل إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع تقربيًا ليفقتد الأهلي جهوده في أربعة مباريات سيخوضها الأحمر مع عودة الدوري أمام كلا، من أنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك أيام 9 و14 و17 و22 أغسطس المقبل.