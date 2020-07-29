صور.. محمد عبد السلام يزور معسكر المقاصة ويتابع ودية الإسماعيلى

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عبد السلام يزور معسكر المقاصة ويتابع ودية الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، والمحاسب محمد مجد، عضو مجلس الإدارة على زيارة معسكر فريق الكرة المقام بمدينة الإسماعيلية، والذي يأتي في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
وعقد عبد السلام جلسة مع الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، اطمأن خلالها على سير تحضيرات الفريق بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر.
ومن المقرر أن يتابع اللواء عبد السلام المباراة الودية التي ستجمع فريق المقاصة مساء اليوم مع الإسماعيلي بملعب فندق ميركيور، والتي تأتي في ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية.
وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة مصر المقاصة فى ودية ثانية ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدورى المحلى.
التشكيل لم يشهد تغييرات عن الودية الأولى التى انتهت بانتصار الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث جاء كالتالى:
-حراسة المرمى: محمد فوزى
خط الدفاع: أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن
خط الوسط: بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – محمد صادق – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة
خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم
على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – محمد مجدى الجمل – عمر الوحش – محمود البدرى – محمد كماتشو – محمد بيومى – محمد الشامى.
رئيس المقاصة
محمد عبد السلام
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محمد عبد السلام يزور معسكر المقاصة ويتابع ودية الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.