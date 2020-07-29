شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عبد السلام يزور معسكر المقاصة ويتابع ودية الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، والمحاسب محمد مجد، عضو مجلس الإدارة على زيارة معسكر فريق الكرة المقام بمدينة الإسماعيلية، والذي يأتي في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

وعقد عبد السلام جلسة مع الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، اطمأن خلالها على سير تحضيرات الفريق بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر.

ومن المقرر أن يتابع اللواء عبد السلام المباراة الودية التي ستجمع فريق المقاصة مساء اليوم مع الإسماعيلي بملعب فندق ميركيور، والتي تأتي في ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية.

وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة مصر المقاصة فى ودية ثانية ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدورى المحلى.

التشكيل لم يشهد تغييرات عن الودية الأولى التى انتهت بانتصار الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث جاء كالتالى:

-حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن

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خط الوسط: بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – محمد صادق – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم

على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – محمد مجدى الجمل – عمر الوحش – محمود البدرى – محمد كماتشو – محمد بيومى – محمد الشامى.



رئيس المقاصة