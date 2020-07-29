شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُناقش الجدول التدريبي للأهلي مع عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص السويسري على مناقشة عدة أمور مع مدير الكرة، تخص المران واللاعبين والبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

واجتمع رينيه فايلر باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص السويسري، رينيه فايلر، على الاجتماع باللاعبين لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران المسائي، وذلك للحديث عن بعض السلبيات والإيجابيات التي حصدها الفريق من ودية الجونة أمس، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية، بعدما سبق وخاض الفريق مواجهة أمام سموحة فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

ويناقش رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون خوض مباراة ودية جديدة من عدمه استعدادا لعودة الدوري بمواجهة انبي يوم 9 أغسطس المقبل، ويبحث المدير الفني مع مساعديه مدى جدوى خوض ودية ثالثة بعدما خاض مباراتين وديتين أمام سموحة والجونة، ولم يحسم فايلر الملف بشكل نهائى رغم وجود اتجاه قوي لعدم خوض مباريات جديدة فى الفترة المتبقية قبل استئناف الدوري ، مع الاكتفاء بخوض خوض تراى ماتش داخلي مثلما فعل من قبل مرتين ولكن يبقى الملف مطروحا للمناقشة لحسمه خلال الساعات المقبلة وسط وجود كافة الاحتمالات فى هذا الصدد.

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وحقق الأهلي عدة مكاسب من وراء وديتي سموحة اللتين خاضهما يوم الجمعة الماضي ثم أمس الثلاثاء، باستاد التتش استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً ، وفاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة ثم فاز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليخرج المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدة مكاسب فنية قبل عودة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهل الأهلي المسابقة المحلية بمواجهة إنبي يوم 9 الشهر ذاته ، كما يستعد الأهلي لمباراتي الوداد المغربي في نصفي نهائي دوري أبطال أفريقيا أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين.

في سياق مغاير ، يواجه ياسر إبراهيم فتحى لاعب الأهلى خطر الغياب عن فريقه ما يقرب من ثلاثة أسابيع أو شهراً بعد إصابته في ودية أمس الثلاثاء، أمام الجونة بجذع فى كاحل القدم ما تسبب فى مُغادرة اللاعب المباراة الودية التى أقيمت باستاد التتش بالجزيرة، وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفاً من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة الذى اكتفى بتسجيل هدفين فى مرمى المارد الأحمر، وأجرى ياسر أبراهيم أشعة أمس وحسب التقارير الأولية فإن اللاعب سيغيب ما يقرب من شهراً عن التدريبات وهو ما سيتم التأكيد عليه وإعلانه بعد ظهور نتيجة الأشعة التى أجراها اللاعب أمس.