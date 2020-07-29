شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1/1 يحسم الشوط الأول بين الزمالك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية التي تجمعهما حاليا بالتعادل الإيجابي 1/1، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، أحرز كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في مرمي الزمالك بالدقيقة 5 من عمر المباراة، وبعد هدف الطلائع بدقيقة أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 7، بعدما تسلم بينية من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويضعها على يسار محمد بسام معلنا تعادل الفريقين بعد مرور 7 دقائق.

وشهدت المباراة تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، وكان الزمالك هو الأكثر سيطرة وخطورة طوال احداث الشوط الأول.

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وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش الودية، وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأسامة فيصل في خط الوسط، ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وأعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل لاعبيه لودية الزمالك والذى ضم: محمد بسام وعلى الفيل وأحمد سامى ومحمد ناصف وعبد الرحمن زولا، ومهند لاشين وفرانك ستيفن وعمار حمدى وأحمد سمير وكريم طارق وناصر منسى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز ، فيما يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.