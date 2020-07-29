شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع الطلائع 1/1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية بالتعادل بهدف لكل فريق، والتي أقيمت على استاد برج العرب في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، أحرز كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وبعد هدف الطلائع بدقيقة أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 7 بعدما تسلم بينية من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويضعها على يسار محمد بسام معلنًا تعادل الفريقين بعد مرور 7 دقائق.

وشهدت المباراة تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك وأحمد سيد زيزو ومصطفي محمد، وكان الزمالك هو الأكثر سيطرة وخطورة طوال أحداث الشوط الأول.

كما شهد الشوط الثاني احتساب ركلة جزاء لصالح فريق طلائع الجيش ولكن تم إلغاؤها بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو "فار"، كما تعرض أشرف روقا لاعب طلائع الجيش للطرد بعد نزوله كبديل بـ6 دقائق فقط.

وجاء تشكيل الزمالك وفقًا لقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ليضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأسامة فيصل فى خط الوسط ومصطفى محمد فى خط الهجوم.

Advertisements

بينما دفع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش بتشكيل يضم: "محمد بسام وعلى الفيل وأحمد سامى ومحمد ناصف وعبد الرحمن زولا ومهند لاشين وفرانك ستيفن وعمار حمدى وأحمد سمير وكريم طارق وناصر منسى".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز، فيما يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.