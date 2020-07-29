شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يمنح لاعبى الاتحاد 48 ساعة إجازة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، اللاعبين راحة سلبية 48 ساعة بداية من غد الخميس، على أن يعود اللاعبون للتدريبات السبت المقبل فى السادسة مساء، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
وكان المدير الفنى قد أبلغ حمادة صدقى بإلغاء الودية الثانية التى كان مقرر لها 6 أغسطس المقبل، نظرا لبدء أولى مباريات الدورى أمام الزمالك والمقرر لها 10 أغسطس فى التاسعة مساء ببرج العرب ويخشى طلعت من إرهاق أو إصابه أى لاعب، خاصة أن هناك غيابات بالجملة فى صفوف الفريق قبل لقاء الزمالك المهم.
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