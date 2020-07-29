شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يمنح لاعبى الاتحاد 48 ساعة إجازة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، اللاعبين راحة سلبية 48 ساعة بداية من غد الخميس، على أن يعود اللاعبون للتدريبات السبت المقبل فى السادسة مساء، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وعقب انتهاء التدريب الصباحى اليوم اجتمع طلعت يوسف بالجهاز الطبى وطالبهم بضرورة متابعة المصابين سواء فى المباريات الودية أو الحالات الجديدة التى ظهرت بكورونا موخرا، وكانت حالة من القلق قد سادت الجميع خاصة بعد إعلان إصابة أحد أفراد الجهاز الإدارى والذى يعتبر دينامو الفريق ومتصل بالجميع سوء الجهاز الفنى أو الطبى أو الجهاز الإدارى والعاملين، وكذلك جميع اللاعبين حتى آخر لحظة وقبل إعلان نتيجة المسحة السادسة بدقائق. وأوصى طلعت يوسف بضرورة إجراء مسحة إضافية عقب إجازة العيد للاطمئنان على صحه وسلامه الجميع.

وكان المدير الفنى قد أبلغ حمادة صدقى بإلغاء الودية الثانية التى كان مقرر لها 6 أغسطس المقبل، نظرا لبدء أولى مباريات الدورى أمام الزمالك والمقرر لها 10 أغسطس فى التاسعة مساء ببرج العرب ويخشى طلعت من إرهاق أو إصابه أى لاعب، خاصة أن هناك غيابات بالجملة فى صفوف الفريق قبل لقاء الزمالك المهم.