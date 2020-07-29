اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بإلغاء مسابقات الناشئين والبراعم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أندية الدوري رسميًا، بإلغاء بطولات الشباب والناشئين للموسم الحالي.. وقال اتحاد الكرة في خطابه للأندية: "نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا وحفاظا على حياة أبنائنا الشباب والناشئين، فقط تقرر إلغاء بطولات الشباب والناشئين وكذلك مسابقات القطاعات والبراعم والأفرع للموسم الرياضي 2019/2020".



الناشئين

كان اتحاد الكرة قرر عودة بطولة دوري مواليد 99 بناء على طلب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرًا صحفيًا منذ عدة أسابيع للإعلان عن تفاصيل بطولات الشباب والناشئين الموسم المقبل.

فى شأن مختلف، أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لا يجوز إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، برد مقدم العقد الذى حصل عليه من الزمالك وقيمته 8 ملايين جنيه بجانب الفوائد على هذا المبلغ بعدما حصل عليه منذ عامين تقريبًا، وقال الشوربجى لـ"الخليج 365" إن قرار شئون اللاعبين ألزم اللاعب برد المبلغ وفى حالة تظلم اللاعب فسيتم اعتماد نفس العقوبة أو تخفيفها ولكن لا يمكن زيادتها والزامه برد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد.

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وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قال فى تصريحات له أنه سيطالب اتحاد الكرة بإلزام الحارس برد المبلغ بجانب الفوائد.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك أن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض، خارج حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، حيث يعد اللاعب من الركائز التى يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وترفض الإدارة البيضاء المساس بالقوام الأساسى للفريق الأبيض فى الموسم المقبل.

كما يفضل المغربى محمد أوناجم، الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة في الموسم الجديد عن مناقشة العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية سواء من الأندية المغربية أو السعودية، بعد التقارير المختلفة حول اهتمام عدد كبير من أندية المغرب بالحصول على خدماته في حالة الرحيل عن الزمالك إلا أن اللاعب أوضح أنه يشعر بالراحة داخل قلعة ميت عقبة.

وأشار أوناجم إلى أنه يمتلك علاقة محترمة مع إدارة النادى، خاصة في ظل المعاملة الطيبة التي يلقاها من جانب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى قال عنه: "هو من أطيب الناس ودائم الإشادة بي وبأشرف بن شرقى زميلى بالفريق ويعاملنا كلاعبين كبار، ولديه غيرة على الفريق لأنه لا يحب الخسارة"، مشددًا على رغبته فى البقاء داخل الزمالك.