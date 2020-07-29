شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة على المران والتصويب.. ومحمد محمود يواصل التأهيل في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر، وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة 30 دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تخوض كل مجموعة فقرات من التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.

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في سياق مغاير ، يواجه ياسر إبراهيم فتحى لاعب الأهلى خطر الغياب عن فريقه ما يقرب من ثلاثة أسابيع أو شهراً بعد إصابته في ودية أمس الثلاثاء، أمام الجونة بجذع فى كاحل القدم ما تسبب فى مُغادرة اللاعب المباراة الودية التى أقيمت باستاد التتش بالجزيرة، وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفاً من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة الذى اكتفى بتسجيل هدفين فى مرمى المارد الأحمر، وأجرى ياسر أبراهيم أشعة أمس وحسب التقارير الأولية فإن اللاعب سيغيب ما يقرب من شهراً عن التدريبات وهو ما سيتم التأكيد عليه وإعلانه بعد ظهور نتيجة الأشعة التى أجراها اللاعب أمس.