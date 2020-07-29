شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة الكرة المصرية مع نجوم الدراويش فى صورة بمركز شباب الجزيرة من 48 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى لفاكهة الكرة المصرية ونجم الإسماعيلى الأسبق على أبو جريشة على إنستجرام، صورة قديمة ترجع تاريخ التقاطها إلى 48 عامًا وتحديدًا عام 1972، خلال تدريبات الدراويش على ملعب مركز شباب الجزيرة.





وقال حساب أبو جريشة، عن الصورة: "صورة لفاكهة الكرة المصرية على أبو جريشة برفقة زملائه من فريق الدروايش وهم حسن مبارك ومحمد طه ومحمد أبو أمين وميمى درويش وسيد عبد الرازق وحسن مختار فى مركز شباب الجزيرة فى عام 1972".

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كان النجم الكبير على أبو جريشة، انتقد التصريحات التى أدلى بها فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، التى أشار خلالها إلى أن الحكام الأفارقة جاملوا الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمقاولون العرب، مقابل حصول هؤلاء الحكام على مقابل مادى وعينى.

وقال أبو جريشة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فاروق خانه التوفيق فى تصريحاته، لأنه كلام غير موفق بالمرة، والإسماعيلى شارك فى أول بطولة أفريقية عام 1969، وكان الدورى المصرى موقوفا حينها، وخاض الدراويش جميع مبارياتهم خارج الأرض ورغم ذلك حققنا الفوز فى كافة المواجهات، وبالنسبة لنا كنا حينها أندية غير معروفة فى القارة، فكيف سيُجاملنا التحكيم".

وأضاف نجم الدراويش: "لعبنا من دور الـ 16 فى البطولة الأفريقية، خوضنا 8 مواجهات وأحرزنا 22 هدفا، وكنت هداف البطولة بـ 8 أهداف، وسجلت برأسى وقدمى لكن لأول مرة أسمع عن التسجيل بيدى، فهذا شيء مدهش ولم يحدث على الإطلاق، وتعرضنا للظلم أمام الفريق الغانى كوتوكو فى النهائى، لأننا كنا متقدمين بهدفين على أرضهم واحتسب الحكم حينها 7 أو 8 دقائق وقت بدل ضائع لمنح الفرصة لهم من أجل التعادل".

وتابع أبو جريشة حديثه: "بالنسبة لى لم أجلس فى أى وقت مع الحكام، لأنها مش شغلتى، وجائز هما عندهم كانوا بيعملوا كده، لكن الإسماعيلى حصد البطولة بعرق أبناءه وكفاحهم، وجيل منتخب 90 صعد كأس العالم بالجهد والعرق، وغير مقبول أن يتم إهدار مجهود الجيل بتصريح غير حقيقى ومن وحى الخيال، ومثل هذه التصريحات تسوء سمعة الأجيال السابقة أمام الأجيال الحالية".