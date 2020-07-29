بيراميدز يهزم المصرى بهدف الجباس وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق بيراميدز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد سجله دودو الجباس من ضربة جزاء في الدقيقة 20، في المباراة الودية الأولى بملعب برج العرب الفرعي، وذلك فى ختام معسكر برج العرب المقام حاليًا.
تأتي المباراة فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدورى والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدورى، فيما يواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس.
وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى: حراسة المرمى أحمد عبد الفتاح.
خط الدفاع: محمد عبد الفتاح – إبراهيم الغنام – أحمد يوسف – محمد عبد السلام.
خط الوسط: عبد الناصر دى ماريا – سعيدو سيمبوريه – عبد الرحمن زين – حجاج عويس.
خط الهجوم: محمد شيكا – محمد الجمل.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق ، وخط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني ،وخط الهجوم : محمد الجباس
واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش، على تقسم اللاعبين لفريقين، من أجل مواجهة المصري البورسعيدى وديًا، فى لقاءين وديين، على أن تكون المواجهة الأولى فى الخامسة مساءً، وتقام المباراة الثانية فى السابعة مساء، وذلك فى ختام معسكر برج العرب المقام حاليًا، فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدوري والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدوري، فيما يواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس.
وخاض بيراميدز تدريب جماعي صباح اليوم، قبل خوض المواجهة الودية أمام المصرى التى قسمت على مباراتين، لتحقيق كل فريق أكبر استفادة من تلك الوديات قبل عودة استئناف مسابقة الدورى.
من ناحية أخرى، تعادل فريقا المصرى البورسعيدي وسموحة إيجابيًا بهدف لمثله فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما ببرج العرب أول أمس ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل.
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