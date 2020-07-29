شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حسام حسن أكبر لاعب يسجل فى تاريخ البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسام حسن نجم هجوم منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، حقق الكثير من الألقاب والبطولات خلال مسيرته فى الملاعب المصرية، سواء كلاعب أو مدرب، حصل حسام حسن على لقب عميد لاعبى العالم عام 2001، وعلى مستوى المنتخب شارك معهم فى 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا، أهمها هدف تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم 1990 فى مرمى منتخب الجزائر، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.

وكان آخر أهداف العميد فى بطولة أمم أفريقيا عام 2006 فى مرمى الكونغو الديمقراطية، وكان قد تخطى عامه الـ39 وهو أكبر لاعب يسجل فى تاريخ البطولات الأفريقية.

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يّعد حسام حسن هو اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عاما، ويتربع العميد على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدفا متفوقًا على الجميع.

بدأ حسام حسن اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 )