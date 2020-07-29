شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير فرنسية: مبابي يسابق الزمن للعودة للملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إن لاعب فريق باريس سان جيرمان كليان مبابي، يحاول أن يسابق الزمن ويتعافى من الإصابة التي تعرض لها.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مبابي يكثف البرنامج العلاجي له من أجل التعافي في أسرع وقت ممكن، حيث يعتمد التعافي من الإصابة على العلاج الطبيعي، مشيرة أن اللاعب الفرنسي ينفذ بعد تمارين المرونة الخاصة بالكاحل في حمام السباحة، حيث أنها خطوة تساعد على التخلص من آلام الالتواء.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الفرنسي يأملون في قدرة مبابي على التعافي بشكل سريع من الإصابة قبل المدة المحدده لها ٣ أسابيع من أجل اللحاق بمباراة الفريق أمام اتالانتا بدوري أبطال أوروبا، وهى المباراة المهمة للفريق هذا الموسم.

يذكر أن النادي الباريسي أعلن أن مبابي بحاجة لثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس فرنسا، ليتأكد غيابه عن مواجهة أولمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة بعد غد الجمعة.