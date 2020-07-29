المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديًا

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة مع فريق النادي الإسماعيلي 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم بملعب فندق ميركيور في ختام المعسكر المغلق لفريق المقاصة بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال مشواره في الدوري.
افتتح المقاصة التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 22 من ركلة جزاء سددها صلاح أمين، وتعادل محمد هاشم للإسماعيلي في الدقيقة 66.
وبدأ المقاصة اللقاء بتشكيل ضم كل من:
الحارس أحمد عادل وعاصم سعيد وأحمد مودي وعصام صبحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح أمين.
وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال منافسات الدوري.
ومن المقرر أن يستأنف المقاصة مبارياته الرسمية في الدوري بمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس المقبل باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للبطولة.
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