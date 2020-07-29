اخبار الرياضه

المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديًا

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تعادل فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة مع فريق النادي الإسماعيلي 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم بملعب فندق ميركيور في ختام المعسكر المغلق لفريق المقاصة بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال مشواره في الدوري.

افتتح المقاصة التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 22 من ركلة جزاء سددها صلاح أمين، وتعادل محمد هاشم للإسماعيلي في الدقيقة 66.

وبدأ المقاصة اللقاء بتشكيل ضم كل من:

الحارس أحمد عادل وعاصم سعيد وأحمد مودي وعصام صبحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح أمين.

وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يستأنف المقاصة مبارياته الرسمية في الدوري بمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس المقبل باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للبطولة.

Advertisements

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    92,947

  • تعافي

    35,959

  • وفيات

    4,691

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا