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عبد السلام يزور معسكر المقاصة ويتابع ودية الإسماعيلي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة والمحاسب محمد مجد عضو مجلس إدارة شركة المقاصة سبورت على زيارة معسكر فريق الكرة المقام بمدينة الإسماعيلية، والذي يأتي في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

وعقد عبد السلام جلسة مع الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، اطمأن خلالها على سير تحضيرات الفريق بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر.

ومن المقرر أن يتابع اللواء عبد السلام المباراة الودية التي ستجمع فريق المقاصة مساء اليوم مع الإسماعيلي بملعب فندق ميركيور، والتي تأتي في ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية.

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