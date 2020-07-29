عبد السلام يزور معسكر المقاصة ويتابع ودية الإسماعيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السلام يزور معسكر المقاصة ويتابع ودية الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة والمحاسب محمد مجد عضو مجلس إدارة شركة المقاصة سبورت على زيارة معسكر فريق الكرة المقام بمدينة الإسماعيلية، والذي يأتي في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
وعقد عبد السلام جلسة مع الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، اطمأن خلالها على سير تحضيرات الفريق بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر.
ومن المقرر أن يتابع اللواء عبد السلام المباراة الودية التي ستجمع فريق المقاصة مساء اليوم مع الإسماعيلي بملعب فندق ميركيور، والتي تأتي في ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية.
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