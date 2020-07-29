شكرا لقرائتكم خبر عن الجارحي: أتمنى من قناة الأهلي أن تُنسي الجماهير التلوث الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد الجارحي عضو، مجلس إدارة النادي الاهلي، إن ملف قناة الأهلي كان من أهم الملفات على مائدة مجلس إدارة الأهلي وإنطلاقها مع قناة لايف خطوة جيدة، ونتمنى أن تكون القناة داعمة للمجلس والنادي وتكون خير تمثيل لنا الفترة القادمة.

وأضاف الجارحي، في تصريحات لقناة الأهلي، أتمنى أن تساهم القناة بشكلها الجديد وبالتطور الذي حدث لها ان تأخذ مكاناتها الحقيقية الفترة المقبلة، كما أتمنى أن تنسي الجماهير التلوث الإعلامي الحاصل على الساحة الرياضية الشهور الماضية.

وتابع الجارحي، القناة ستكون داعمة لكل الفرق بشكل مستمر ونتمنى أن تكون على افضل مستوى الفترة المقبل.